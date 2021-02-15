Испания

Травма, полученная Карвахалем в матче против Валенсии, оказалась серьезной.

Защитник Реала Дани Карвахаль, покинувший поле в поединке чемпионата Испании против Валенсии, пропустит как минимум первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Медицинское обследование показало повреждение мышц бедра, при этом затронуто сухожилие — сообщил официальный сайт Реала.

Точные сроки восстановления не сообщаются, но, как утверждает AS, Карвахаль будет вне игры полтора месяца.

Если столь пессимистический прогноз оправдается, то Карвахаль пропустит матчи чемпионата Испании против Вальядолида (20 февраля), Реал Сосьедад (1 марта), Атлетико (7 марта), Эльче (14 марта) и Сельты (21 марта). Также Дани не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты (24 февраля и 16 марта).

Игра с Валенсией была первой для защитника Реала со 2 января. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи.

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