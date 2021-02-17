Италия

Римский клуб может лишиться очков.

Римский Лацио обвиняется в нарушении правил и протоколов COVID-19 в части уведомления местных властей о тестах и следования инструкций. Дело уже передано в дисциплинарную комиссию Серии А.

В конце октября 2020 года уже было начато расследование по данному вопросу. Тогда несколько игроков сдали положительные тесты перед игрой в Лиге чемпионов. Именно это побудило к более глубокому изучению вопроса.

По мнению руководства римлян, ошибку допустила лаборатория, где игроки, тренерский штаб и персонал клуба сдавали тесты. Тем не менее, дисциплинарная комиссия FIGC считает, что в данной ситуации виновны именно президент Клаудио Лотито и члены медицинского персонала Иво Пульчини и Фабио Родиа, не следовавшие правилам.

Дело в том, что Чиро Иммобиле, который был заражен коронавирусом, сыграл 1-го ноября с Торино и спустя несколько дней с Ювентусом, хотя должен был находиться на самоизоляции еще 10 дней. Сейчас речь идет о технических поражениях Лацио в этих двух играх.

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