Италия

Команда Симоне Индзаги поднялась на четвертое место в Серии А.

В поединке 23-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле минимально обыграл Сампдорию со счетом 1:0.

Победу команде Симоне Индзаги принес единственный забитый мяч в исполнении хавбека Луиса Альберто, который в середине первого тайма получил мяч на линии штрафной и точно пробил в дальний угол ворот.

Таким образом, Лацио набрал 43 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, а у Сампдории 30 баллов и 10-я строчка.

Лацио — Сампдория 1:0

Гол: Луис Альберто, 24

Лацио: Рейна — Мусаккьо, Ачерби, Патрик — Лулич (Фарес, 56), Луис Альберто (Мурики, 63), Лейва (Эскаланте, 63), Милинкович-Савич, Марушич — Корреа (Акпа-Акпро, 56), Иммобиле (Кайседо, 86)

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида (Берешински, 46), Феррари — Силва, Экдаль, Кандрева (Торрегросса, 81) — Рамирес (Янкто, 46) — Кейта (Дамсгор, 67), Квальярелла

Предупреждения: Лулич, Марушич, Эскаланте, Патрик — Силва, Экдаль, Колли