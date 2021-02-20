Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках центрального поединка 23-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби.

Милан — Интер

Воскресенье, 21 февраля, 16:00. Милан, стадион Джузеппе Меацца. Главный арбитр встречи — Даниэле Довери.

Обе команды идут на лидирующих позициях, а потому данная встреча будет иметь серьезное влияние на борьбу за чемпионский титул. Милан уже давно не оказывал столь уверенный футбол, а для Интера выигранный Скудетто тоже важен, иначе Антони Конте может закончить свою работу в клубе.

Что касается статистика личных встреч, то тут преимущество на стороне "змей". Интер выиграл пять из последних семи матчей. Милан совсем недавно уступил команде Конте в Кубке Италии и полон желания взять реванш.

Букмекеры считают фаворитом встречи Интер. Так, компания Фаворит предлагает на победу команды Конте коэффициент 2,03. Победа Милана оценена в 3,75, а ничейный результат — в 3,7.

Отметим, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.