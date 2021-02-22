Италия

Форвард Наполи избежал и более серьезны последствий.

Виктор Осимхен во время матча против Аталанты, Getty Images

Виктор Осимхен во время матча против Аталанты, Getty Images

В рамках 23-го тура итальянской Серии А, бергамаская Аталанта на своем поле сумела обыграть неаполитанский Наполи во время голевой перестрелки на стадионе Атлети Адзурри д’Италия (4:2).

Аталанта — Наполи 4:2 Видео голов и обзор матча

Помимо поражения своей команды, после отчетной игры наставнику "Партенопеи" Дженнаро Гаттузо также придется раздумывать над тем, кого выпускать на позиции форварда в следующих поединках.

Нигерийский нападающий Наполи Виктор Осимхен незадолго до конца основного времени неудачно упал на газон из верховой борьбы против центрального защитника Кристиана Ромеро, ударившись головой об газон.

Еще находясь в пределах поля, футболист несколько раз терял сознание и приходил в себя, в результате чего было принято решение немедленно доставить его в ближайших госпиталь — больницу Папы Джованни XXIII — в карете "скорой помощи".

Согласно официальной информации от неаполитанского клуба, игроку удалось избежать серьезных последствий повреждения, "отделавшись" лишь незначительным ушибом головы. Он пробудет под наблюдением персонала бергамаской больницы до конца дня 22 февраля, после чего отбудет в Неаполь, где присоединится к партнерам по команде.

Стоит отметить, что это уже не первая проблема, из-за которой Виткор рискует пропустить игры Наполи. Ранее, причиной его затянувшейся адаптации в новом коллективе можно было считать заражение COVID-19 во время рождественских каникул и вывих плеча во время выступлений за национальную сборную в ноябре.

22-летний форвард в начале осени 2020 года обошелся Наполи в 70 млн евро, но к текущему моменту сезона провел лишь 16 матчей, сумев забить два гола и отдать один голевой пас.

В результате повреждения, под угрозой находится его возможность участия в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против Гранады, у которой Наполи придется отыгрывать два пропущенных в первом матче мяча.