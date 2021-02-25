Швед признался, что в восторге от португальца.
Кулусевски и Роналду, getty images
25 февраля 2021, 17:39
Вингер туринского Ювентуса Деян Кулусевски прокомментировал тренировки вместе со звездой клуба и мирового футбола Криштиану Роналду.
"Тренировки с Роналду — опыт на всю жизнь. Никто не заберет у меня возможность и удовольствие тренироваться с таким игроком. Мы общаемся, шутим и веселимся вместе с Криштиану".
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"Он много мне помогает, особенно работает со мной над ударами головой. Показывает, как правильно их исполнять, и благодаря ему я добился большого прогресса в исполнении", — цитирует Кулусевски Juventus News 24 ссылаясь на CalcioShop.
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