Италия

Вылет Наполи из Лиги Европы облегчил задачу составителям календаря.

Неудача Наполи в 1/16 финала Лиги Европы позволит сыграть матч третьего тура Серии А Ювентус — Наполи 17 марта — сообщает Football Italia.

Гранада проиграла Наполи в ответном поединке, но за счет победы в первом матче вышла в 1/8 финала, "освободив" для команды Дженнаро Гаттузо даты, зарезервированные для еврокубка.

Матч третьего тура не состоялся из-за неявки в Турин неаполитанцев в связи с COVID-19. Изначально "партенопеям" засчитали техническое поражение и сняли одно очко, однако затем было принято решение матч переиграть.

В связи с плотностью календаря встречу Ювентус — Наполи не представлялось возможности провести раньше мая.

Также 17 марта должен пройти поединок 24-го тура чемпионата Италии Торино — Сассуоло, изначально запланированный на пятницу, 26 февраля, но отложенный из-за вспышки коронавируса у хозяев.

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