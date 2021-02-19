Лига Европы

Тренер Наполи прокомментировал поражение в 1/16 финала Лиги Европы.

Дженнаро Гаттузо после поражения от Гранады посетовал на кадровый кризис, но намерен найти выход из сложного положения.

"У нас были моменты, и будь мы поточнее, результат мог бы быть другим, – сказал тренер Наполи после матча. – Сейчас нет смысла рассуждать о том, пройдем мы в следующий раунд или нет. Главный вопрос — когда вернутся в строй наши игроки".

"После того, как Политано повредил ребра, он не может нормально дышать, и теперь мы не можем рассчитывать на 10-11 основных футболистов. Конечно, нет смысла сидеть и плакать. Надо искать какие-то решения для выхода из ситуации".

"В данной ситуации объективно на большее Наполи не способен, мы сделали все, что могли".

Ответный матч Наполи — Гранада состоится 25 февраля, начало в 19:55 по киевскому времени.

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