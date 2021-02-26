Италия

Наставник "старой синьоры" поделился мыслями о ситуации с травмированными игроками.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло высказался о кадровых проблемах и амбициях своего клуба в Серии А.

"У Дибалы была консультация. Вскоре мы будем знать подробности его лечения. Время его восстановления, к сожалению, продлилось.

Я бы с удовольствием сыграл и сам, ведь я в форме, но не могу этого сделать. Нам нужно по максимуму извлечь из тех игроков, которые готовы играть. Последнее время мы только этим и занимаемся.

Скудетто остается нашей целью. Нам нужно и дальше стремиться к достижению этого. Потому что это в пределах нашей досягаемости.

Мы Ювентус, и мы должны продолжать верить в это до конца", – приводит слова Пирло Football Italia.

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