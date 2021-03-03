Италия

Делом о несостоявшемся матче 25-го тура может заняться спортивный суд.

Матч 25-го тура чемпионата Италии Лацио — Торино не состоялся по причине неявки гостей, однако положенное по регламенту техническое поражение 0:3 и снятие одного очка "быкам" пока не грозит — сообщает Football Italia.

Несмотря на то, что органы здравоохранения Пьемонта запретили Торино, в составе которого 8 футболистов заразились коронавирусом, поездку в Рим, руководство Серии А решило проводить поединок. В результате Лацио вышел на поле, и спустя 45 минут арбитр зафиксировал, что матч не состоялся.

Однако, в отличие от абсолютно такой же ситуации в матче 3-го тура Ювентус — Наполи, Торино не получил автоматического наказания.

Учитывая прецедент (матч Ювентус — Наполи в итоге перенесли на 17 марта), Серия А ждет возможного решения спортивного суда о признании обстоятельств матча "форс-мажорными".

В Италии считают, что матч все-таки перенесут, называя даже дату — 7 апреля.

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