Италия

Президент федерации футбола Италии прокомментировал ситуацию с матчем 25-го тура Серии А.

Габриэле Гравина считает, что ситуация вокруг матча Лацио — Торино полностью повторяет события поединка 3-го тура Ювентус — Наполи и может быть разрешена аналогичным образом.

"Существует регламент проведения соревнований в соответствии со спортивным принципом, – цитирует президента ФФИ Football Italia. – Однако здоровье превыше всего. Я далек от того, чтобы советовать руководителям Лиги, но если органы здравоохранения приняли такое решение, значит, ситуация того требовала".

"Я уверен, что будет принято верное решение, но ясно, что матч не может быть сыгран в срок из-за запрета органов здравоохранения, ведь подобный случай уже был".

В составе Торино больны коронавирусом 8 футболистов, но согласно регламенту, для переноса матча таковых должно быть 10. Однако Торино, как и Наполи перед матчем против Ювентуса в 3-м туре, обратился в органы здравоохранения Пьемонта и добился запрета на поездку в Рим.

В случае с матчем Ювентус — Наполи все началось с технического поражения неаполитанцев, но затем матч перенесли на 17 марта. Логично предположить, что переносом закончится и данная ситуация.

На 17 марта уже перенесен матч 24-го тура Торино — Сассуоло. Предположительно матч Лацио — Торино перенесут на 7 апреля, поскольку мало кто в Италии верит, что Лацио после домашнего поражения от Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов продолжит выступления в этом турнире.

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