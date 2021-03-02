Италия

Урбано Каиро удивлен решением Серии А провести матч Лацио — Торино.

Президент Торино Урбано Каиро не понимает логики, которой руководствуется руководство итальянской лиги.

"Решение Серии А проводить матч нет смысла даже комментировать, оно говорит само за себя, – цитирует Каиро Tuttomercatoweb. – Но я просто не мог поверить, что календарь чемпионата может быть важнее объективной реальности".

Органы здравоохранения Пьемонта закрыли Торино, в составе которого 8 игроков заразились коронавирусом, на карантин и не пустили в Рим, однако Серия А решила "проводить матч", засчитав туринцам техническое поражение за неявку.

Интересно, что в аналогичной ситуации матч 3-го тура Ювентус — Наполи был в итоге перенесен на 17 марта.

Ранее о том, что матч Лацио — Торино, запланированный на вторник, 2 марта (19:30 по киевскому времени) проводить нельзя высказался президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

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