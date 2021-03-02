Туринцам засчитают техническое поражение и снимут 1 очко.
Симоне Индзаги уже определил стартовый состав Лацио, который не стартует, Getty Images
02 марта 2021, 18:30
Несмотря на совершенную идентичность ситуации вокруг матча 25-го тура чемпионата Италии Лацио — Торино с поединком 3-го тура Ювентус — Наполи, руководство Серии А решило следовать букве закона — сообщает ANSA.
Как и в случае с Ювентус — Наполи, количество заболевших в Торино не позволяет отложить матч автоматически (8 вместо 10-ти), однако органы здравоохранения Пьемонта (как в том случае — Кампаньи) посадили Торино (как тогда — Наполи) на карантин.
В итоге в Рим никто не полетел, и Лацио (как и в прошлом случае — Ювентус) выйдет на поле, немного там погуляет и покинет Стадио Олимпико.
Никто не сомневается, что последует апелляция, и, поскольку уже есть прецедент (матч Ювентус — Наполи в итоге перенесли на 17 марта), почти наверняка она будет удовлетворена.
В Италии уже считают, что известна дата, на которую этот поединок перенесут — 7 апреля.
Ранее о том, что матч Лацио — Торино, запланированный на вторник, 2 марта (19:30 по киевскому времени) проводить нельзя высказался президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.
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