Италия

Туринцам засчитают техническое поражение и снимут 1 очко.

Симоне Индзаги уже определил стартовый состав Лацио, который не стартует, Getty Images

Симоне Индзаги уже определил стартовый состав Лацио, который не стартует, Getty Images

Несмотря на совершенную идентичность ситуации вокруг матча 25-го тура чемпионата Италии Лацио — Торино с поединком 3-го тура Ювентус — Наполи, руководство Серии А решило следовать букве закона — сообщает ANSA.

Как и в случае с Ювентус — Наполи, количество заболевших в Торино не позволяет отложить матч автоматически (8 вместо 10-ти), однако органы здравоохранения Пьемонта (как в том случае — Кампаньи) посадили Торино (как тогда — Наполи) на карантин.

В итоге в Рим никто не полетел, и Лацио (как и в прошлом случае — Ювентус) выйдет на поле, немного там погуляет и покинет Стадио Олимпико.

Никто не сомневается, что последует апелляция, и, поскольку уже есть прецедент (матч Ювентус — Наполи в итоге перенесли на 17 марта), почти наверняка она будет удовлетворена.

В Италии уже считают, что известна дата, на которую этот поединок перенесут — 7 апреля.

Ранее о том, что матч Лацио — Торино, запланированный на вторник, 2 марта (19:30 по киевскому времени) проводить нельзя высказался президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

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