Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура итальянской Серии А.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А Аталанта проведет домашний поединок против Кротоне.

Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини принял решение выставить в стартовом составе украинского полузащитника Руслана Малиновского, который в прошлом матче с Сампдорией отметился голом.

Что касается еще одного украинца Виктора Коваленко, то он не попал в заявку на матч.

Матч Аталанта — Кротоне пройдет сегодня, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени.