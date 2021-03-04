Италия

Главный тренер будущего соперника Шахтера в Лиге Европы прокомментировал победу в Серии А.

Паулу Фонсека считает, что его команда сделала правильные выводы после поражения от Милана, что и позволило Роме обыграть Фиорентину в 25-м туре чемпионата Италии.

"Это был очень непростой матч, – цитирует Фонсеку Football Italia. – Мы надежно сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Больше нам удался второй тайм, игра в котором внушает оптимизм".

"Команда правильно отреагировала на поражение от Милана. Были сделаны необходимые выводы. Я не могу сказать, что теперь мы не будем ни в чем уступать "большим" командам, но определенная работа в этом направлении ведется".

"Я очень доволен Диавара. Он долго отсутствовал из-за травмы, за это время на его позиции отлично действовал Вильяр, однако он воспользовался даже тем немногим игровым временем, в Лиге Европы и сегодня, чтобы доказать свою ценность для команды".

После победы над Фиорентиной Рома продолжает занимать пятое место в Серии А, отставая на 2 очка от Ювентуса и Аталанты и на 3 пукта опережая Лацио.

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