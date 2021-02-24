Партугальский специалист может сменить Зидана на посту главного тренера "сливочных".
Паулу Фонсека, getty images
24 февраля 2021, 14:51
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека вскоре может покинуть римский клуб.
По информации Corriere dello sport, за португальским специалистом следит Реал Мадрид.
Действующий контракт экс-наставника Шахтера с "волками" завершается летом, но выход в Лигу чемпионов активирует автоматическое продление. Этим планам может помешать Реал.
В случае, если "сливочные" завершат сезон без единого трофея, то будущее Зинедина Зидан также окажется под угрозой.
Ранее сообщалось, что летом Фонсека может вернуться в Португалию, хотя его команда держится в зоне Лиги чемпионов.
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