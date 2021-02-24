Главный тренер Ромы Паулу Фонсека вскоре может покинуть римский клуб.

По информации Corriere dello sport, за португальским специалистом следит Реал Мадрид.

Действующий контракт экс-наставника Шахтера с "волками" завершается летом, но выход в Лигу чемпионов активирует автоматическое продление. Этим планам может помешать Реал.

В случае, если "сливочные" завершат сезон без единого трофея, то будущее Зинедина Зидан также окажется под угрозой.

Ранее сообщалось, что летом Фонсека может вернуться в Португалиюхотя его команда держится в зоне Лиги чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

 