Испания

Партугальский специалист может сменить Зидана на посту главного тренера "сливочных".

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека вскоре может покинуть римский клуб.

По информации Corriere dello sport, за португальским специалистом следит Реал Мадрид.

Действующий контракт экс-наставника Шахтера с "волками" завершается летом, но выход в Лигу чемпионов активирует автоматическое продление. Этим планам может помешать Реал.

В случае, если "сливочные" завершат сезон без единого трофея, то будущее Зинедина Зидан также окажется под угрозой.

Ранее сообщалось, что летом Фонсека может вернуться в Португалию, хотя его команда держится в зоне Лиги чемпионов.

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