Италия

Главный тренер Интера дал комментарий после матча с Пармой.

В рамках поединка 25-го тура итальянской Серии А Интер на выезде добыл победу над Пармой со счетом 2:1.

Антонио Конте после матча прокомментировал конкуренцию в нападении, выразив удовлетворение комплектацией состава.

"Я не думаю, что это была плохая игра в нашем исполнении, поскольку мы забили два гола и имели много шансов увеличить наше преимущество. При этом мы знаем, что Парма всегда доставляла нам проблемы, у них сильные игроки и отличный тренер.

Парма заслуживает комплиментов, и я думаю, что у них есть все необходимое, чтобы спастись в этом сезоне. Я сказал, что Дженоа и Парма станут тестом на нашу зрелость.

Санчес? Он знает, что только упорный труд приведет его к определенному уровню, и теперь Ромелу и Лаутаро знают, что Санчес прямо за ними. Для нас важно создавать такие ситуации с конкуренцией за места. Не забывайте, что в течение полутора лет нам приходилось обходиться только Лукаку и Лаутаро. В прошлом сезоне у нас был Себастьяно Эспозито, сейчас он в Серии Б в Венеции.

У меня никогда не было выбора. Мне просто нужно было молиться и надеяться, что никто не пострадал. Теперь у меня действительно есть выбор, и это прекрасное чувство. Игроки знают, что я демократичен, я выбираю, кто этого заслуживает, и все они чувствуют себя причастными к этому проекту", — приводит слова Конте Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Пармой и Интером.