Италия

Главный тренер Ювентуса поделился ожиданиями от встречи с Лацио в чемпионате Италии.

Андреа Пирло надеется, что после поединка против Лацио в 26-м туре Серии А Ювентус подтянется к лидерам.

"Лацио — великолепная команда, лидеры которой уже не первый год играют вместе, – сказал тренер Ювентуса на предматчевой пресс-конференции. – Результаты Лацио свидетельствуют сами за себя, нас ждет встреча с командой, которая достойна борьбы за места на вершине".

"Для Ювентуса же одинаково важны абсолютно все матчи. Мы готовы бороться на всех фронтах, не деля турниры на более и менее важные".

Также Пирло подтвердил, что Криштиану Роналду будет играть против Лацио.

"Хотя приходится играть много матчей, при правильном отношении одного-двух дней для отдыха достаточно. Тем более, когда у нас дефицит игроков атаки, он готов, сцепив зубы, приносить пользу команде, пока в этом будет необходимость".

Матч Ювентус — Лацио состоится в субботу, 6 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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