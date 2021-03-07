Италия

Нападающий римского Лацио прокомментировал поражение его команды в матче против туринского Ювентуса.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А, римский Лацио уступил на поле туринского Ювентуса, несмотря на быстрый забитый мяч авторства аргентинского нападающего Хоакина Корреа, которому удалось подловить на ошибке Деяна Кулусевски на чужой половине поля (1:3).

Ювентус — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Форвард "орлов" в своем послематчевом интервью выразил сожаление о результате важного поединка для его команды, указав на необходимость проявить терпение для достижения качественно новых результатов.

"К сожалению, сейчас мы вошли в тот период сезона, когда соперники наказывают тебя даже за малейшую оплошность. Нам предстоит смириться с этим, и продолжать свой путь.

У нас будет один день отдыха, после чего предстоит вернуться к тренировкам, во время которых будем разбирать ошибки прошлого. Необходимо отыскать свою форму в кратчайшие сроки.

Я всегда стараюсь делать все от себя зависящее для того, чтобы помогать своей команде. Сегодня получилось забить гол, чему я несказанно рад.

Считаю, что в Серии А нет места для недооценки соперников, поэтому следующая игра против Кротоне будет для нас такой же важной, как и против Ювентуса", — подытожил автор единственного гола римского клуба в отчетной игре.

Римский Лацио примет на своем поле Кротоне 12 марта.