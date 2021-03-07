Италия

Состоялись очередные поединки 26-го тура Серии А.

Завершились очередные поединки 26-го тура итальянской Серии А.

В первом матче Кротоне на своем поле обыграл Торино со счетом 4:2. Хозяева открыли счет в середине тайма благодаря реализованному пенальти в исполнении Сими, который затем оформил дубль на 54-й минуте встречи. Между этими голами под занавес первого тайма гости ответили результативным ударом Роландо Мандрогоры. Затем на 80-й минуте Аркадиуш Реца увеличил преимущество хозяев, но спустя четыре минуты Антонио Санабрия ответил своим точным ударом. Точку в матче поставил Адам Унас в компенсированное время арбитром, когда гости уже были в меньшинстве из-за удаления Ринкона.

После 26 матчей Кротоне набрал 15 очков и находится на последнем 20-м месте в Серии А, а у Торино на две игры меньше — 20 баллов и 18-я строчка. Благодаря этому успеху Кротоне прервал свою семиматчевую серию без побед.

Кротоне — Торино 4:2

Голы: Сими, 26, 54, Реца, 82, Унас, 90+4 — Мандрагора, 45+1, Санабрия, 84

Кротоне: Кордаз — Луперто, Големич, Магальян — Реца, Молина, Петриччоне (Джанеллато, 82), Мессиас, Перейра — Сими (Ди Кармине, 75), Унас

Торино: Сиригу — Родригес, Льянко, Иццо — Ансальди, Ринкон, Мандрагора, Лукич (Гояк, 77), Войвода (Верди, 69) — Бонаццоли, Дзадза (Санабрия, 65)

Предупреждения: Петриччоне, Кордаз, Джанеллато, Унас — Ринкон

Удаление: Ринкон, 90+3 (вторая желтая карточка)

Во втором матче Парма в гостях на последних минутах вырвала победу над Фиорентиной со счетом 3:3. В составе "фиалок" голы забивали Лукас Мартинес Куарта, Никола Миленкович, а еще один мяч в свои ворота срезал Симоне Якопони на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму. У гостей результативными ударами отметились Юрай Куцка, Ясмин Куртич и Валентин Михэйлэ.

После этого тура Фиорентина набрала 26 очков и поднялась на 14-е место в Серии А, а у Пармы 16 баллов и 19-я строчка.

Фиорентина — Парма 3:3

Голы: Куарта, 28, Миленкович, 42, Якопони, 90+4 (автогол) — Куцка, 31, Куртич, 72, Михэйлэ, 90

Фиорентина: Драговски — Куарта, Песселья, Миленкович — Бираги, Валеро (Кальехон, 77), Пулгар, Амрабат (Бонавентура, 70), Малькюи — Эйссерик — Влахович

Парма: Сепе — Пеццелла, Лорини, Бани (Гальоло, 80), Якопони — Куртич, Бругман, Жуниор (Михэйлэ, 46) — Куцка (Инглезе, 88) — Жервиньо (Брунетта, 62), Карамо (Ман, 62)

Предупреждения: Куцка, Песселья, Бани