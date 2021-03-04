Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле разгромила Кротоне со счетом 5:1.

Подопечные Джана Пьеро Гасперини открыла счет на 12-й минуте встречи усилиями Госенса, но гости сравняли счет благодаря голу в исполнении Сими. После этого забивала лишь бергамаская команда, причем сделала она это четыре раза. Авторами голов стали Паломино, Муриэль, Иличич и Миранчук.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел на поле 63 минуты, выйдя в стартовом составе, но не отметился результативными действиями. За матч украинец получил среднюю оценку.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Аталанта - Кротоне 5:1

Голы: Госенс, 12, Паломино, 48, Муриэль, 50, Иличич, 58, Миранчук, 85 — Сими, 23

Аталанта: Спортьелло, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле, Иличич, Пессина, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Ромеро (Кальдара, 69), Муриэль (Сапата, 69).

Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 46), Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Магальян (Куомо, 51), Ривьер (Петриччоне, 60), Нванкво.

Предупреждения: Магальян, Ривьер.