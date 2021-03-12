Португальский форвард может вновь стать игроком "сливочных".
Криштиану Роналду, Getty Images
12 марта 2021, 11:40
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду может снова стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже обсудил возможность возвращения футболиста в испанский клуб.
Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересован ПСЖ. "Старая синьора" готова отпустить футболиста за 60 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Роналду выступал в составе "сливочных" с 2009 по 2018 год и за это время стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 мячей.
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