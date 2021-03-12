Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду может снова стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже обсудил возможность возвращения футболиста в испанский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересован ПСЖ. "Старая синьора" готова отпустить футболиста за 60 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Роналду выступал в составе "сливочных" с 2009 по 2018 год и за это время стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 мячей.

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