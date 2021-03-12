Италия

Португальский форвард может вновь стать игроком "сливочных".

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду может снова стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже обсудил возможность возвращения футболиста в испанский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересован ПСЖ. "Старая синьора" готова отпустить футболиста за 60 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Роналду выступал в составе "сливочных" с 2009 по 2018 год и за это время стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 мячей.

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