Италия

Ювентус и Наполи сыграют 7 апреля.

Руководство Серии А в очередной раз перенесло матч 3-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Наполи — сообщает Football Italia.

Матч изначально должен был быть сыгран 4 октября, однако Наполи не явился в Турин в связи с запретом органов здравоохранения Неаполя из-за карантина. Сначала Серия А засчитала техническое поражение гостям, однако затем решила переиграть матч после апелляции неаполитанцев.

Поединок перенесли на 17 марта, однако в пятницу, 12 марта, руководство лиги по просьбе двух клубов перенесло матч на 7 апреля.

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