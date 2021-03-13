Италия

Туринцы не оставляют надежд подписать полузащитника.

Ювентус собирается подписать Поля Погба в ближайшее трансферное окно, утверждает издание Calciomercato.

Последние матчи полузащитник пропускает из-за повреждения, которое получил во время матча 23-го тура чемпионата Англии против Эвертона и был вынужден покинуть поле.

В текущем сезоне Поль Погба провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее переход французского полузащитника в стан "Старой синьоры" прокомментировал агент футболиста Мино Райола.