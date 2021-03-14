Италия

Кипер пропустит игру с Кальяри в чемпионате Италии.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А Ювентус на выезде сыграет против Кальяри.

Уже сообщалось, что травму в лагере гостей получил Аарон Рэмзи, который не поможет клубу и пропустит ближайшие поединки сборной Уэльса в отборочном этапе ЧМ-2022.

Также стало известно, что в поединке против Кальяри не сыграет 43-летний кипер Джанлуиджи Буффон.

После прохождения медицинского обследования стало понятно, что у вратаря проблемы со спиной.

Матч Кальяри — Ювентус состоится в воскресенье, 14-го марта. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Буффон рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.

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