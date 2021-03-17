Италия

Перенесенный матч чемпионата Италии завершился впечатляющим камбэком.

В матче 24-го тура чемпионата Италии, не состоявшегося в срок из-за вспышки коронавируса у Торино, Сассуоло практически сам дал возможность сопернику уйти от поражения и остался ни с чем.

После дубля Берарди в первом тайме, гости могли увеличить свое преимущество, но предпочли сыграть от обороны.

А вот Торино, особенно после выхода на поле Дзадза, упорно шел вперед, выпуская на поле все новых и новых нападающих.

В итоге Дзадза смог отметиться дублем, причем победный мяч был забит уже в самом конце компенсированного времени.

Торино — Сассуоло 3:2

Голы: Дзадза 77, 90+2, Мандрагора, 87 — Берарди, 6, 38.

Сиригу — Иццо, Льянко, Бремер (Гояк, 56) — Мурру (Войвода, 46), Ринкон (Дзадза, 72), Мандрагора, Лукич (Верди, 46), Ансальди — Санабрия, Белотти (Бонаццоли, 87).

Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Рожерио — Обьянг, Маньянелли (Локателли, 60) — Берарди (Пелузо, 76), Дефрель (Траоре, 60), Джуричич (Бога, 60) — Капуто.

Предупреждения: Санабрия — Дефрель, Тольян.

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