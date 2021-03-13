Италия

Спортивный суд принял благоприятное для туринской команды решение.

Поединок в рамках 25-го тура итальянской Серии А между римский Лацио и Торино находился под угрозой срыва из-за запрета покидать пределы региона от властей Турина в адрес делегации "быков", в составе которой сразу 8 футболистов заразилось коронавирусом COVID-19 накануне игры против "орлов" на Стадио Олимпико.

Однако, организаторы состязаний все равно дали добро для Лацио на проведение поединка, в результате чего столичный клуб провел на поле один тайм от стартового свистка, после чего главный арбитр зафиксировал неявку Торино на игру.

При этом, с присуждением технического поражения футбольные функционеры, в отличии от осенней ситуации с до сих пор несостоявшимся матчем между Ювентусом и Наполи, решили не спешить, дождавшись соответствующего решения спортивного суда.

В итоге, как сообщает итальянское подразделение Sky Sports, представители Фемиды, основываясь на прецедентном праве, решил не применять к туринской команде санкции, которые предусмотрены статьей №53 Внутренних организационных правил Серии А.

Решением суда также было зафиксировано, что матч на Стадио Олимпико должен быть сыгран в новую, установленную организаторами состязаний, дату.

Лацио не испытал удовлетворения от данного решения, и намерен подавать апелляцию на первоначальный вердикт суда, а официальный представитель клуба Роберто Рао заявил, что "клуб принимает к сведению постановление спортивного судьи и будет действовать на всех соответствующих площадках, чтобы отстаивать собственную позицию в этом вопросе".