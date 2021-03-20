Италия

Португалец прокомментировал выигранную награду.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал полученную награду за лучшего игрока минувшего сезона Серии А.

"Это был странный год. Год, которого никто бы не хотел, но на личном и командном уровне он был положительным, потому что мы выиграли чемпионат. Вначале было сложно играть на пустых стадионах, но нашей целью было выиграть чемпионат, и мы это сделали. Мы вылетели из Лиги чемпионов, но таков футбол.

Свой лучший гол я забил в ворота Сампдории. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, потому что без них получить этот приз было бы невозможно. Я думаю, что доверие, выносливость и страсть — это секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола. Я чувствую мотивацию, иначе невозможно играть на высоком уровне, когда вам 35, 36, 37 или 40 лет", — цитирует Роналду Football Italia ссылаясь на Sky Sports Italia.

Гол Роналду в ворота Сампдории:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.