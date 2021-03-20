Португалец прокомментировал выигранную награду.
Криштиану Роналду, Getty images
20 марта 2021, 08:54
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал полученную награду за лучшего игрока минувшего сезона Серии А.
"Это был странный год. Год, которого никто бы не хотел, но на личном и командном уровне он был положительным, потому что мы выиграли чемпионат. Вначале было сложно играть на пустых стадионах, но нашей целью было выиграть чемпионат, и мы это сделали. Мы вылетели из Лиги чемпионов, но таков футбол.
Свой лучший гол я забил в ворота Сампдории. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, потому что без них получить этот приз было бы невозможно. Я думаю, что доверие, выносливость и страсть — это секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола. Я чувствую мотивацию, иначе невозможно играть на высоком уровне, когда вам 35, 36, 37 или 40 лет", — цитирует Роналду Football Italia ссылаясь на Sky Sports Italia.
Гол Роналду в ворота Сампдории:
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