Испания

Функционер хотел бы увидеть португальца в Ла Лиге.

Президент испанской Ла Лиги Хавбер Тебас заявил, что хотел бы видеть вингера Криштиану Роналду в мадридском Реале.

"Роналду все еще дает результат своей игрой. Этот парень по-прежнему остается футбольным гением и суперзвездой.

Он стал настоящим профессионалом именно в мадридском Реале, и его возращение в клуб было бы отличным событием", — цитирует Тебаса Marca.

Напомним, Криштиану Роналду перебрался из Реала в туринский Ювентус в 2018 году. В текущем сезоне 36-летний португалец сыграл за туринцев 32 матча, в которых забил 29 голов во всех турнирах.

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