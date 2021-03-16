Португалия

Объявлен список португальцев на ближайшие поединки команды Сантуша.

Стал известен состав сборной Португалии на ближайшие отборочные поединки к чемпионату мира-2022.

В список главного тренера команды Фернанду Сантуша попало 25 футболистов:

Вратари: Антони Лопеш (Лион), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), Руй Тиагу Силва (Гранада);

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Седрик Соареш (Арсенал), Домингуш Дуарте (Гранада), Пепе (Порту), Жозе Фонте (Лилль), Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд), Нуну Мендеш (Спортинг);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальинья (Спортинг), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба – Вулверхэмптон), Ренату Саншеш (Лилль), Сержиу Оливейра (Порту);

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Педру Нету (Вулверхэмптон), Диогу Жота (Ливерпуль), Рафа Силва (Бенфика), Жоау Феликс (Атлетико), Андре Силва (Айнтрахт).

Сборная Португалии в марте сыграет с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.

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