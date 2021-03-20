Италия

Команда Синиши Михайловича с трудом смогла обыграть аутсайдера Серии А.

В поединке 28-го тура итальянской Серии А Болонья в гостях одержала трудовую победу над Кротоне со счетом 3:2.

Первый тайм был полностью под контролем футболистов Кротоне, которые смогли дважды расписаться в воротах гостей. Сперва на 32-й минуте Джуниор Уолтер Мессиас ударом со штрафного метров с 35-ти поразил дальний угол ворот Лукаша Скорупски. Затем через восемь минут Сими реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Однако во втором тайме подопечные Синиши Михайловича пришли в себя и смогли отыграться благодаря голам в исполнении Бакари Сумаоро и Йерди Схутена. Окончательную точку в матче и победу гостям принес забитый мяч от Андреаса Скова Ольсена на 85-й минуте встречи.

После 28 игр в активе Болоньи 34 очка и 10-е место в турнирной таблице Серии А, а у Кротоне 15 баллов и последняя, 20-я строчка.

Кротоне — Болонья 2:3

Голы: Мессиас, 32, Сими, 40 (с пенальти) — Сумаоро, 62, Схутен, 71, Ольсен, 85

Кротоне: Кордаз — Куомо (Ривьер, 86), Големич, Джиджи — Молина, Бенали, Петриччоне (Вулич, 75), Мессиас, Перейра — Ди Кармине (Рисполи, 75), Сими

Болонья: Скорупски — Дейкс (Виньято, 59), Данило, Сумаоро, Томиясу — Домингес (Бальдурссон, 59), Сванберг (Схутен, 46) — Барроу, Сориано, Орсолини (Ольсен, 46) — Паласио (Поли, 86)

Предупреждения: Куомо, Петриччоне, Джиджи, Големич — Дейкс, Сумаоро, Домингес, Паласио, Сориано, Данило, Скорупски