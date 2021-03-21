Мария Банушич отметилась красивым забитым мячом в матче против Интера.
ФК Рома
21 марта 2021, 09:41
В поединке 16-го тура итальянской Серии А среди женских команд Рома обыграла Интер со счетом 4:3.
Победный гол римской команды был шедевром. После подачи с фланга Мария Банушич красивым ударом через себя поразила ворота "нерадзурри".
Для 25-летней шведки это первый забитый мяч за новую команду, в которую она перешла этой зимой из Монпелье.
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