Италия

Мария Банушич отметилась красивым забитым мячом в матче против Интера.

В поединке 16-го тура итальянской Серии А среди женских команд Рома обыграла Интер со счетом 4:3.

Победный гол римской команды был шедевром. После подачи с фланга Мария Банушич красивым ударом через себя поразила ворота "нерадзурри".

Для 25-летней шведки это первый забитый мяч за новую команду, в которую она перешла этой зимой из Монпелье.

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