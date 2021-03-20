Украина: Вторая лига

Назар Сущак с 27 метров роскошно пробил по воротам и забросил мяч за шиворот голкиперу винницкой Нивы.

В поединке 13-го тура Второй лиги Украины Карпаты в гостях уступили винницкой Ниве со счетом 2:4.

В этой встрече был забит шикарный гол, когда на 30-й минуте 19-летний форвард Назар Сущак получил мяч недалеко от боковой линии, после чего обыграл соперника и красивым ударом с 27 метров поразил ворота оппонента, пробив точно за шиворот голкиперу.

Момент гола (время 43:00):

После 12 игр Карпаты занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице Второй лиги в группе А.

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