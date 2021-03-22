Италия

Помощники тренера также покинули клуб.

Алессандро Несту уволили с поста главного тренера Фрозиноне, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Вместе с бывшим защитником Милана и Лацио тренерский штаб покинули и его помощники.

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Фрозиноне после 30 проведенных матчей находится на двенадцатом месте турнирной таблицы с 38 набранными баллами.

Отметим, Алессандро Неста провел во главе клуба 77 поединков, в которых в среднем набирал 1,38 баллов.