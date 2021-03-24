Италия

Французский тренер может возглавить действующего чемпиона Италии.

Ювентус рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана в качестве замены Андреа Пирло, сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что все идет к увольнению итальянского тренера в конце текущего сезона.

Однако стоит отметиться, что Зинедин Зидан — не единственная кандидатура в шорт-листе туринцев. Также возможно возвращение Массимилиано Аллегри.

Сам французский тренер желает возглавить Ювентус, а одним из главных аргументов для этого является воссоединение с Криштиану Роналду.

Напомним, что Пирло повздорил с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто.