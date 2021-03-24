Французский тренер может возглавить действующего чемпиона Италии.
Зинедин Зидан, getty images
24 марта 2021, 20:16
Ювентус рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана в качестве замены Андреа Пирло, сообщает Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что все идет к увольнению итальянского тренера в конце текущего сезона.
Однако стоит отметиться, что Зинедин Зидан — не единственная кандидатура в шорт-листе туринцев. Также возможно возвращение Массимилиано Аллегри.
Сам французский тренер желает возглавить Ювентус, а одним из главных аргументов для этого является воссоединение с Криштиану Роналду.
Напомним, что Пирло повздорил с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто.