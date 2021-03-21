Франция

Французский специалист высказался о наставнике "сливочных".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не исключает, что наставник мадридского Реала Зинедин Зидан сменит его на посту руководителя национальной команды.

"Тренерский успех Зидана придал ему большой авторитет. Не исключено, что однажды он сможет сменить меня на этом посту", – цитирует Дешама As.

Контракт французского специалиста с национальной командой истекает в 2022-м году.

Напомним, что Зидан и Дешам вместе выступали за сборную Франции, в в составе которой выиграли чемпионат мира и Евро.

Ранее главный тренер французов поделился ожиданиями от встречи с Украиной.

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