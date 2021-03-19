Главного тренера Реала волнуют только выступления команды в нынешнем сезоне.
Зинедин Зидан, Getty Images
19 марта 2021, 19:39
Зинедин Зидан не видит смысла заглядывать в будущее, а старается достичь результата сейчас.
"Я никогда ничего не планирую наперед, – цитирует тренера Реала Marca. – Можно подписать контракт на 10 лет и уйти в ближайшем будущем. Надо заботиться о сегодняшних результатах".
"Я наслаждаюсь каждым днем, когда он заканчивается — наслаждаюсь следующим. Размышления и планы на будущее — это все философия. Жизнь происходит здесь и сейчас".
"Сейчас я думаю об очередном матче чемпионата Испании и о стремлении к первому месту. Также я стремлюсь к успеху в Европе. Я не люблю говорить о том, удачный или нет у нас жребий. Нам достался Ливерпуль, значит, с ним мы постараемся сыграть наилучшим образом".
После 27-ми туров в Ла Лиге Реал занимает третье место, отставая на 2 очка от Барселоны и на 6 от Атлетико. В 1/4 финала Лиги чемпионов Реал встретится с Ливерпулем.
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