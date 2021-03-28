Италия

Итальянский хавбек может стать полноценным игроком "россонери".

Полузащитник Брешии Сандро Тонали, выступающий за Милан на правах аренды, может стать полноценным игроком "россонери". Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, выкуп контракт 20-летнего итальянца обойдется миланскому клубу в 15 миллионов евро, при этом 10 млн евро подразумеваются в виде бонусов.

Тонали перебрался в Милан в сентябре прошлого года и в этом сезоне он стал основным футболистом в составе команды Стефано Пьоли. В текущей кампании Сандро провел 33 матча без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Кессье отклонил очередное предложение Милана о продлении контракта.

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