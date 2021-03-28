Полузащитник Брешии Сандро Тонали, выступающий за Милан на правах аренды, может стать полноценным игроком "россонери". Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, выкуп контракт 20-летнего итальянца обойдется миланскому клубу в 15 миллионов евро, при этом 10 млн евро подразумеваются в виде бонусов.

Тонали перебрался в Милан в сентябре прошлого года и в этом сезоне он стал основным футболистом в составе команды Стефано Пьоли. В текущей кампании Сандро провел 33 матча без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Кессье отклонил очередное предложение Милана о продлении контракта.

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