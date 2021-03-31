Италия

В стане "россонери" уверены, что в конечном итоге удастся заключить с итальянским голкипером новую сделку.

Нынешний контракт ключевого вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы рассчитан до конца текущего сезона, однако руководству "россонери" по-прежнему не удалось достичь соглашения с футболистом о заключении новой сделки.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, несмотря на то, что контракт 22-летнего итальянца истекает через два месяца, боссы Милана продолжают переговоры и уверены в успешном их завершении.

В прессе появлялись слухи о том, что Доннарумма возглавляет шорт-лист Челси, однако, по информации источника, футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы молодого голкипера, до сегодняшнего дня не получал никаких запросов по трансферу своего клиента со стороны лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что именно высокая комиссия Райолы является одной из главных проблем в переговорах между Миланом и Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.