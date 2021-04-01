Италия

Хавбек "старой синьоры" до сих пор чувствует дискомфорт после травмы.

Полузащитник Ювентуса Артур Мело, скорее всего, не сможет помочь своей команде в ближайшем матче Серии А против Торино. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

24-летний бразилец получил травму ноги в начале февраля, после чего перенес операцию и пропустил ряд поединков "старой синьоры".

По информации источника, бывший хавбек Барселоны все еще чувствует дискомфорт, поэтому его участие в туринском дерби под большим вопросом.

В нынешнем сезоне Артур провел 26 поединков, в которых отметился одним голом.

Матч Торино — Ювентус состоится в субботу, 3 апреля, в 19:00 по киевскому времени.

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