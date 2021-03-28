Италия

Туринский клуб хочет подписать одаренного нападающего.

Ювентус собирается оформить переход талантливого чешского нападающего Адама Хложека, сообщает Tuttosport.

Как сообщает источник, туринскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны Милана, Наполи, Боруссии Д, РБ Лейпциг и Вест Хэма.

В текущем сезоне Хложек провел десять поединков за пражскую Спарту, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.

Контракт 18-летнего футболиста с клубом действителен до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.

Напомним, что Ювентус также ведет переговоры с Сассуоло о подписании Локателли.