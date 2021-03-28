Туринский клуб хочет подписать одаренного нападающего.
Адам Хложек, фото Спарта
28 марта 2021, 18:58
Ювентус собирается оформить переход талантливого чешского нападающего Адама Хложека, сообщает Tuttosport.
Как сообщает источник, туринскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны Милана, Наполи, Боруссии Д, РБ Лейпциг и Вест Хэма.
В текущем сезоне Хложек провел десять поединков за пражскую Спарту, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.
Контракт 18-летнего футболиста с клубом действителен до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.
Напомним, что Ювентус также ведет переговоры с Сассуоло о подписании Локателли.