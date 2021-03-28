Ювентус собирается оформить переход талантливого чешского нападающего Адама Хложека, сообщает Tuttosport.

Как сообщает источник, туринскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны Милана, Наполи, Боруссии Д, РБ Лейпциг и Вест Хэма.

В текущем сезоне Хложек провел десять поединков за пражскую Спарту, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.

Контракт 18-летнего футболиста с клубом действителен до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.

Напомним, что Ювентус также ведет переговоры с Сассуоло о подписании Локателли.