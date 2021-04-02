Футболист пропустит несколько матчей.
Луис Альберто, getty images
02 апреля 2021, 08:55
Вингер итальянского Лацио Луис Альберто получил травму во время тренировки.
Он был замечен в клинике Пайдейя в Риме вечером первого апреля, и вышел после более чем часа анализов.
Как сообщает Calciomercato, после прохождения медобследования стало понятно, что у игрока растяжение правой лодыжки.
Обычно такое повреждение залечивается порядка двух недель. Это означает, что испанец не поможет "орлам" в матче против Специи и, вероятнее всего, в игре против Вероны.
В текущем сезоне Альберто наиграл за Лацио 30 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.
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