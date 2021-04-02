Италия

Футболист пропустит несколько матчей.

Вингер итальянского Лацио Луис Альберто получил травму во время тренировки.

Он был замечен в клинике Пайдейя в Риме вечером первого апреля, и вышел после более чем часа анализов.

Как сообщает Calciomercato, после прохождения медобследования стало понятно, что у игрока растяжение правой лодыжки.

Обычно такое повреждение залечивается порядка двух недель. Это означает, что испанец не поможет "орлам" в матче против Специи и, вероятнее всего, в игре против Вероны.

В текущем сезоне Альберто наиграл за Лацио 30 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.

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