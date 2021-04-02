Италия

Аргентинский нападающий не входит в планы тренерского штаба.

У Пауло Дибалы нет перспектив быть важной частью нынешнего Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.

Источник утверждает, что туринцы попытаются продать аргентинского нападающего в ближайшее трансферное окно.

В итальянском клубе опасаются, что Пауло Дибала может пробыть в клубе до лета 2022-го года, когда у него истекает контракт, и уйти бесплатно.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Напомним, что Пауло Дибала и еще два футболиста получили отстранение на ближайший поединок чемпионата Италии.