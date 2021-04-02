Аргентинский нападающий не входит в планы тренерского штаба.
Пауло Дибала, getty images
02 апреля 2021, 18:33
У Пауло Дибалы нет перспектив быть важной частью нынешнего Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.
Источник утверждает, что туринцы попытаются продать аргентинского нападающего в ближайшее трансферное окно.
В итальянском клубе опасаются, что Пауло Дибала может пробыть в клубе до лета 2022-го года, когда у него истекает контракт, и уйти бесплатно.
В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.
Напомним, что Пауло Дибала и еще два футболиста получили отстранение на ближайший поединок чемпионата Италии.