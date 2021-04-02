Главный тренер Ювентуса подтвердил, что футболисты не сыграют в Дерби делла Моле.
Уэстон Маккенни, Getty Images
02 апреля 2021, 16:59
Уэстон Маккенни, Артур Мело и Пауло Дибала отстранены от работы с первой командой и не будут участвовать в туринском дерби против Торино — сообщил официальный сайт Ювентуса.
"Футболисты, участвовавшие в запрещенной вечеринке, отстранены, – сказал Андреа Пирло на предматчевой пресс-конференции. – В матче против Торино они участия не примут. Когда они вернутся к работе с первой командой, будет определено позже".
Троица весельчаков из Ювентуса приняла участие в вечеринке дома у Маккенни, которую разогнала полиция, поскольку подобные мероприятия в Италии запрещены из-за эпидемии с 22:00 до 05:00.
Матч 29-го тура чемпионата Италии Торино — Ювентус состоится в субботу, 3 апреля. Начало в 19:00.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.