Италия

Главный тренер Ювентуса подтвердил, что футболисты не сыграют в Дерби делла Моле.

Уэстон Маккенни, Артур Мело и Пауло Дибала отстранены от работы с первой командой и не будут участвовать в туринском дерби против Торино — сообщил официальный сайт Ювентуса.

"Футболисты, участвовавшие в запрещенной вечеринке, отстранены, – сказал Андреа Пирло на предматчевой пресс-конференции. – В матче против Торино они участия не примут. Когда они вернутся к работе с первой командой, будет определено позже".

Троица весельчаков из Ювентуса приняла участие в вечеринке дома у Маккенни, которую разогнала полиция, поскольку подобные мероприятия в Италии запрещены из-за эпидемии с 22:00 до 05:00.

Матч 29-го тура чемпионата Италии Торино — Ювентус состоится в субботу, 3 апреля. Начало в 19:00.

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