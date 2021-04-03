Италия

Руководство клуба собирается повторить прошлогоднее соглашение с игроками.

Ювентус обратился к футболистам с просьбой согласиться на четырехмесячную задержку зарплаты — уверяет Corriere dello Sport.

Аналогичное соглашение было заключено в минувшем сезоне, чтобы снизить финансовые трудности клуба, связанные с пандемией коронавируса. Тогда игрокам задержали выплаты за март, апрель, май и июнь.

Как полагает издание, на сей раз руководство может столкнуться с определенными трудностями в переговорах, поскольку контракты некоторых игроков заканчиваются, а кое-кто не намерен связывать свое будущее с Ювентусом после июня 2021 года. Да и обстановка в коллективе далека от идеальной.

Ранее сообщалось, что руководство клуба отстранило от матча против Торино Маккенни, Артура и Дибалу за участие в вечеринке во время карантина.

Матч 29-го тура Ювентус — Торино состоится в субботу, 3 апреля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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