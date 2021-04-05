Италия

Португалец не унимается даже в свои 36 лет.

Результативный удар португальского нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду в туринском дерби, в рамках 29-го тура итальянской Серии А, не только помог его команде уйти от поражений в принципиальной дуэли (2:2), но и позволил голеадору улучшить свои показатели в гонке бомбардиров.

Торино — Ювентус 2:2 Видео голов и обзор матча

Так, на счету Роналду в текущем розыгрыше национального первенства уже есть 24 результативных удара и две голевые передачи, в то время как ближайший преследователь, Ромелу Лукаку из миланского Интера, сумел забить 20 голов и отдать шесть результативных пасов.

Всего же, с момента своего перехода в стан "зебр" летом 2018 года, Криштиану сумел оформить уже 76 забитых мячей, в то время как ближайший по результативность партнер по команде, аргентинский форвард Пауло Дибала, за этот же период сумел нанести только 18 результативных ударов.

Тем не менее, в глобальном рейтинге бомбардиров туринского клуба во всех турнирах Пауло все еще опережает своего одноклубника на два гола (98 результативных ударов против 96). Однако, текущий сезон проходит для него под знаком отсутствия игровой практики под руководством Андреа Пирло: 16 матчей (856 минут), в которых удалось забить всего три гола и отдать две голевые передачи.

Приблизится к показателям результативности партнера по команде Криштиану Роналду может уже в следующем матче против неаполитанского Наполи, который состоится 7 апреля.