Италия

Наставник миланского клуба высказался о игре своих подопечных.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Болоньей в матче 29-го тура Серии А.

"Чем ближе к финишу, тем важнее каждая победа. Победить на выезде Болонью – команду, которая хорошо играет и здорово прессингует – это, безусловно, большой шаг вперед.

Играть последними в туре было нелегко, тем более после матчей сборных, но парни не теряли концентрацию и боевой дух" – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте может покинуть клуб из-за трансферной политики клуба.

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