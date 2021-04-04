Наставник миланского клуба высказался о игре своих подопечных.
Антонио Конте, getty images
04 апреля 2021, 11:59
Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Болоньей в матче 29-го тура Серии А.
"Чем ближе к финишу, тем важнее каждая победа. Победить на выезде Болонью – команду, которая хорошо играет и здорово прессингует – это, безусловно, большой шаг вперед.
Играть последними в туре было нелегко, тем более после матчей сборных, но парни не теряли концентрацию и боевой дух" – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте может покинуть клуб из-за трансферной политики клуба.
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