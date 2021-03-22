U-21

Португальский форвард пропустит матчи молодежной сборной.

Нападающий Милана Рафаэль Леау не сможет помочь молодежной сборной Португалии из-за травмы. Об этом сообщает Proxima Jornada.

По информации источника, у 21-летнего форварда мышечное повреждение, которое он получил в матче Серии А против Фиорентины (3:2).

Таким образом, Леау не сможет сыграть против Хорватии, Англии и Швейцарии, которые пройдут с 25 по 31 марта в Словении.

В нынешнем сезоне Рафаэль провел 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

В составе молодежной сборной Португалии Леау провел 12 поединков, забив один гол.

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