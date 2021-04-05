Сообщается, что швед остается в команде Стефано Пьоли.
Златан Ибрагимович, getty images
05 апреля 2021, 14:23
Форвард Милана Златан Ибрагимович и "россонери" договорились о продлении контракта на 1 год.
По информации MilanNews, стороны договорились о продлении соглашения на еще один сезон.
Миланский клуб вел переговоры с 39-летним шведом несколько недель и достиг договоренности в последние дни. Сообщается, что сейчас согласовываются последние детали соглашения.
Официально о подписании нового контракта с 39-летним футболистом будет объявлено в ближайшее время.
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