Италия

Сообщается, что швед остается в команде Стефано Пьоли.

Форвард Милана Златан Ибрагимович и "россонери" договорились о продлении контракта на 1 год.

По информации MilanNews, стороны договорились о продлении соглашения на еще один сезон.

Миланский клуб вел переговоры с 39-летним шведом несколько недель и достиг договоренности в последние дни. Сообщается, что сейчас согласовываются последние детали соглашения.

Официально о подписании нового контракта с 39-летним футболистом будет объявлено в ближайшее время.

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