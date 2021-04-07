Турецкий футболист может перебраться в АПЛ.
Хакан Чалханоглу, getty images
07 апреля 2021, 08:57
Милан все еще не может договориться с полузащитником Хаканом Чалханоглу о подписании нового контракта, об этом сообщает Sky Sport Italia.
В случае, если стороны так и не придут к соглашению, турок покинет Милан на правах свободного агента. По информации источника, вариант с подписанием хавбека рассматривает Ювентус.
Также сообщается, что с окружением футболиста контактировали Арсенал и Челси.
Ранее Хакан Чалханоглу заявлял, что хочет в будущем сыграть за Галатасарай.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.