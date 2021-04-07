Италия

Турецкий футболист может перебраться в АПЛ.

Милан все еще не может договориться с полузащитником Хаканом Чалханоглу о подписании нового контракта, об этом сообщает Sky Sport Italia.

В случае, если стороны так и не придут к соглашению, турок покинет Милан на правах свободного агента. По информации источника, вариант с подписанием хавбека рассматривает Ювентус.

Также сообщается, что с окружением футболиста контактировали Арсенал и Челси.

Ранее Хакан Чалханоглу заявлял, что хочет в будущем сыграть за Галатасарай.

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